Массовая драка в атырауском селе: один погиб, семеро задержаны

По словам местных жителей, в ауле Жанаауыл два года назад открылся бар, который часто посещали жители соседних сёл. Жители сетуют, что в Жанаауыле часто происходили конфликты между местной молодёжью и приезжими из Сафоновки. Нередко эти разборки перерастали в драки.