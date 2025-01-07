В Петрозаводске эвакуируют жильцов пятиэтажки после взрыва газа

«Молодого человека с ожогами и женщину с множественными порезами стеклом, а также ещё двоих, которых спасатели достали из-под завалов, немедленно доставили в больницу», — рассказал Парфенчиков.
Для эвакуированных в городе развернут пункт временного размещения. Предварительно установлено, что несущие конструкции здания не повреждены.
Взрыв газа в доме на улице Луначарского произошёл поздним вечером 6 января. Он был такой силы, что разрушил межкомнатную стену в одной из квартир. На месте инцидента работают десятки спасателей.