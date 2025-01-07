Отравление школьников в Мангистау: уголовное дело передано в суд

Напомним, в школе № 8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой. По факту массового отравления было начато досудебное расследование. Инцидент прокомментировала министр здравоохранения. Аким района обратился к жителям, попросив не распространять фейки о якобы введении режима ЧС.