Свыше 2,3 тысячи рейсов отменены или задержаны в США из-за зимнего шторма

«Общее число отменённых рейсов в США сегодня: 1446», — говорится в сообщении портала. Кроме того, были задержаны более 870 рейсов. Наибольшее число отмен зарегистрировано в районе столицы страны Вашингтона (округ Колумбия), где не состоялось свыше 780 рейсов.
Шторм также вызвал значительные перебои в подаче электроэнергии: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживает в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьёзные перебои в транспортном сообщении.
«Масштабный зимний шторм переместится из долины Огайо в регион Средне-Атлантических штатов сегодня, продолжая вызывать серьёзные задержки в движении транспорта», — отмечается в предупреждении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.