Свыше 2,3 тысячи рейсов отменены или задержаны в США из-за зимнего шторма

Шторм также вызвал значительные перебои в подаче электроэнергии: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживает в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе.