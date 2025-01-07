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Свыше 2,3 тысячи рейсов отменены или задержаны в США из-за зимнего шторма

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Более 2,3 тысячи рейсов были отменены или задержаны в понедельник в США из-за обрушившегося на страну сильнейшего зимнего шторма, сообщает портал FlightAware.com.

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 93% 749 мм рт. ст. +1°
Источник: AP 2024

«Общее число отменённых рейсов в США сегодня: 1446», — говорится в сообщении портала. Кроме того, были задержаны более 870 рейсов. Наибольшее число отмен зарегистрировано в районе столицы страны Вашингтона (округ Колумбия), где не состоялось свыше 780 рейсов.

Шторм также вызвал значительные перебои в подаче электроэнергии: без света остались более 300 тысяч пользователей. Половина из них проживает в штатах Кентукки и Вирджиния, но проблемы зафиксированы также в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьёзные перебои в транспортном сообщении.

«Масштабный зимний шторм переместится из долины Огайо в регион Средне-Атлантических штатов сегодня, продолжая вызывать серьёзные задержки в движении транспорта», — отмечается в предупреждении. Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки в этот день ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.