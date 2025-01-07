Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо

Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.