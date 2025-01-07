Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо

«Министерство обороны объявило сегодня о переселении в Оман 11 йеменских заключенных из следственного изолятора в заливе Гуантанамо… 15 сентября 2023 года министр обороны Остин уведомил Конгресс о своем намерении репатриировать этих 11 йеменских задержанных правительству Омана, и, проконсультировавшись с нашими партнерами в Омане, мы выполнили требования для передачи», — говорится в заявлении.
По законам США, в случае если в стране происхождения заключенного идет война и нет достаточных механизмов для мониторинга их репатриации, переселение осуществляется в страну-партнера. Заключенным предоставляется возможность постепенно реинтегрироваться в общество. Это не первое переселение в Оман, ранее туда были переведены около 30 заключенных скандально известной тюрьмы.
Сейчас в тюрьме Гуантанамо остаются 15 заключенных, из которых трое имеют право на перевод, трое ожидают рассмотрения их дела специальной комиссией, семь участвуют в процессе военных трибуналов, а двое уже осуждены и отбывают наказание, добавили в Пентагоне.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.