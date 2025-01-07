В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа

Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в 10 американских штатах.