В США зафиксировали первую смерть человека от птичьего гриппа

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Первая в США смерть человека от птичьего гриппа H5N1 была зафиксирована в Луизиане. Об этом в понедельник сообщил местный департамент здравоохранения.
«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека в связи с [птичьим гриппом] H5N1», — говорится в заявлении ведомства. В нем также отмечается, что больной был старше 65 лет, он лежал в больнице штата.
«Лучший способ защитить себя и свою семью от H5N1 — избегать источников вируса, т. е. избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, которые инфицированы или могут быть инфицированы птичьим гриппом», — советует департамент здравоохранения Луизианы.
Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в 10 американских штатах.
Птичий грипп — инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.