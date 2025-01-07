NBC: в США из-за снежной бури погибли не менее четырёх человек

Не менее четырёх человек стали жертвами снежной бури в Соединённых Штатах, сообщает NBC.
Со стихией столкнулись большинство штатов, в том числе Канзас, Миссури и Техас.
В Канзасе из-за бури произошло дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник вылетел с трассы, погибли два человека.
В Миссури работник коммунальных служб убирал снег и получил смертельную травму.
Ещё один погибший скончался в результате переохлаждения. Его тело было обнаружено на остановке в штате Техас.
По данным ресурса FlightAware, в Соединённых Штатах отменено свыше 2,2 рейсов.
Накануне американские учёные предупредили, что данная буря может стать самой мощной за последние десять лет.
Ранее сообщалось, что в Канаде из-за сильного штормового ветра без электричества остались свыше восьми тысяч домохозяйств и других объектов.