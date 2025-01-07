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NBC: в США из-за снежной бури погибли не менее четырёх человек

В частности, со стихией столкнулись штаты Канзас, Миссури и Техас.
Источник: Аргументы и факты

Не менее четырёх человек стали жертвами снежной бури в Соединённых Штатах, сообщает NBC.

Со стихией столкнулись большинство штатов, в том числе Канзас, Миссури и Техас.

В Канзасе из-за бури произошло дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник вылетел с трассы, погибли два человека.

В Миссури работник коммунальных служб убирал снег и получил смертельную травму.

Ещё один погибший скончался в результате переохлаждения. Его тело было обнаружено на остановке в штате Техас.

По данным ресурса FlightAware, в Соединённых Штатах отменено свыше 2,2 рейсов.

Накануне американские учёные предупредили, что данная буря может стать самой мощной за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что в Канаде из-за сильного штормового ветра без электричества остались свыше восьми тысяч домохозяйств и других объектов.