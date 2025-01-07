В США заявили о первой жертве птичьего гриппа H5N1

Представители ведомства сообщили, что пациенту было больше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Птичий грипп он подхватил, контактируя с домашними и дикими птицами.
«Лучший способ защитить себя и свою семью от H5N1 — избегать источников заражения. Это означает избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, заражёнными вирусами птичьего гриппа», — напомнили в департаменте, выразив соболезнования семье почившего.
Ещё в июле 2024 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что следующая пандемия уже близко. Опасения специалистов связаны как раз со вспышкой птичьего гриппа H5N1.