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В США заявили о первой жертве птичьего гриппа H5N1

Житель американского штата Луизиана скончался от птичьего гриппа H5N1. По данным местного департамента здравоохранения, это первая смерть от указанного недуга на территории США.

Источник: Life.ru

Представители ведомства сообщили, что пациенту было больше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Птичий грипп он подхватил, контактируя с домашними и дикими птицами.

«Лучший способ защитить себя и свою семью от H5N1 — избегать источников заражения. Это означает избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, заражёнными вирусами птичьего гриппа», — напомнили в департаменте, выразив соболезнования семье почившего.

Ещё в июле 2024 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что следующая пандемия уже близко. Опасения специалистов связаны как раз со вспышкой птичьего гриппа H5N1.