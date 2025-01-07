Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки

Согласно документам, пара прожила вместе девять лет, у них есть дочь и собака. Но при разводе мужчина просил вернуть ему половину стоимости купленных в браке вещей — мебели, сантехники, а также платежей по кредитам, оплаченных спортивных занятий и медицинских услуг.