Мужчина не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленной ей собаки

Согласно документам, пара прожила вместе девять лет, у них есть дочь и собака. Но при разводе мужчина просил вернуть ему половину стоимости купленных в браке вещей — мебели, сантехники, а также платежей по кредитам, оплаченных спортивных занятий и медицинских услуг.
Но суд отказал: не все документы сохранились, не везде есть доказательства, что предметы приобретались для семейных нужд, или, наоборот, некоторые потраченные на семью платежи нельзя делить.
«Суд не нашел оснований для удовлетворения требований о взыскании средств, затраченных на приобретение щенка породы американский стаффордширский терьер, зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну», — сказано в решении суда. Суд объяснил его тем, что доказательств несения данных трат в заявленном размере не представлено, как и доказательств стоимости имущества на момент рассмотрения дела.
Отклонил суд и требование истца передать ему на пенсионный счет половину материнского капитала. Особый правовой режим материнского капитала, имеющего специальное целевое назначение, предусматривает, что он не является совместно нажитым имуществом супругов и не может быть разделены между ними, подчеркнул суд.