Землетрясение в Тибете привело к разрушениям и жертвам

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в ТАР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.