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Землетрясение в Тибете привело к разрушениям и жертвам

Центральное телевидение Китая отмечает, что точное количество жертв пока не установлено.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к разрушению зданий, есть жертвы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, точное количество погибших еще не установлено. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Проводится эвакуация населения в связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в ТАР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.