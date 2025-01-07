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В Фергане трое членов банды угрожали «опозорить» мужчину, если он не заплатит им 7 тысяч долларов

В правоохранительные органы обратился житель Бувайдинского района Ферганской области, который стал жертвой вымогателей.

Трое незнакомых мужчин угрожали опозорить его, если он не заплатит им 7 тысяч долларов.

Оперативное задержание

1 января сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в ходе которой преступники были задержаны с поличным. Они получили аванс в размере 3 тысяч долларов, что и стало основой для их ареста.

Пока остаётся неизвестным, какие именно материалы планировали использовать вымогатели. Однако часто в подобных случаях преступники создают компрометирующие видео, например, скрытую съёмку встреч жертвы с проституткой, и используют их для шантажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Что дальше?

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим фактам вымогательства. Если вы пострадали от действий этих лиц, обращайтесь в ближайший отдел внутренних дел или звоните по короткому номеру 102. Конфиденциальность вашей личности будет гарантирована.