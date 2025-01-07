Отец и сын погибли на пожаре в Иркутской области

Страшный пожар унес жизни отца и сына в Алзамае Нижнеудинского района. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, жилой дом загорелся в ночь на 6 января. Тела мужчин 50 и 22 лет нашли в коридоре во время тушения.
— Дознаватели МЧС России установили, что в электрощите, находящемся на веранде, произошло короткое замыкание, — поделились в ведомстве.
Огонь бушевал на 30 квадратах. Чтобы его усмирить, потребовалось привлечь четырех пожарных и две машины спецтехники. В ведомстве отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутской области произошло 14 пожаров.