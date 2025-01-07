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Отец и сын погибли на пожаре в Иркутской области

Жилой дом загорелся в городе Алзамай Нижнеудинского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшный пожар унес жизни отца и сына в Алзамае Нижнеудинского района. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, жилой дом загорелся в ночь на 6 января. Тела мужчин 50 и 22 лет нашли в коридоре во время тушения.

— Дознаватели МЧС России установили, что в электрощите, находящемся на веранде, произошло короткое замыкание, — поделились в ведомстве.

Огонь бушевал на 30 квадратах. Чтобы его усмирить, потребовалось привлечь четырех пожарных и две машины спецтехники. В ведомстве отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутской области произошло 14 пожаров.