Россиян предупредили об увеличении дипфейк-звонков от мошенников

Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стало одним из самых опасных способов мошенничества.
Звонки с использованием технологии дипфейк становятся все более распространенным методом мошенничества. По данным компании VisionLabs, в 2024 году число таких атак достигло десятков тысяч, и ожидается, что в текущем году их количество может увеличиться в десятки раз.
«Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени», — рассказала «Известиям» представитель VisionLabs Татьяна Дешкина. Она добавила, что велика вероятность увеличения количества таких атак в наступившем году в десятки раз.
Мошенники применяют различные способы обмана: они могут звонить от имени родственников или начальников, использовать видеозвонки с дипфейками или отправлять фальсифицированные сообщения в мессенджерах, например, видеосообщения или голосовые в Telegram. Это создает серьезные риски для безопасности пользователей в сети.
По данным компании VisionLabs, прогнозируемый общий убыток от кибермошенничества в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей. Точную долю ущерба, вызванного использованием дипфейков, выделить трудно, однако она значительна. Кроме того, согласно информации от Ideco, убытки от мошеннических действий, связанных с банковскими операциями, проводимыми без ведома клиентов, за последние девять месяцев 2024 года превысили 15 миллиардов рублей.
Ранее в МВД России рассказали, что телефонные мошенники начали запугивать жертв тем, что с их банковских счетов денежные средства уходят на финансирование ВСУ. После подобного сообщения преступники просят граждан обналичить деньги и передать их курьеру.