Россиян предупредили об увеличении дипфейк-звонков от мошенников

По данным компании VisionLabs, прогнозируемый общий убыток от кибермошенничества в 2024 году может достигнуть 300 миллиардов рублей. Точную долю ущерба, вызванного использованием дипфейков, выделить трудно, однако она значительна. Кроме того, согласно информации от Ideco, убытки от мошеннических действий, связанных с банковскими операциями, проводимыми без ведома клиентов, за последние девять месяцев 2024 года превысили 15 миллиардов рублей.