В Екатеринбурге объявили розыск 11-летнего мальчика

На его поиски ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.
Приметы Андрея Ефремова: рост 135 см, глаза серые, волосы русые.
На момент пропажи мальчик был одет в черную куртку с белыми надписями на груди, черную толстовку с капюшоном и темно-синие штаны.
Всех, кому известно местонахождение мальчика, могут обращаться в ОП № 14 (356−42−14) или по телефону 02.
Как сообщалось ранее, в начале декабря в Златоусте нашли 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома в Свердловской области.
В правоохранительные органы первоначально обратилась мать подростка. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома в ночь с 6 на 7 декабря и теперь не выходит на связь, а ее телефон отключен.