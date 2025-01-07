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В Екатеринбурге объявили розыск 11-летнего мальчика

Полиция Екатеринбурга ведет розыск 11-летнего Андрея Ефремова, который 5 января, около 15:00, ушел гулять в Орджоникидзевском районе и до сих пор не вернулся.

На его поиски ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.

Приметы Андрея Ефремова: рост 135 см, глаза серые, волосы русые.

На момент пропажи мальчик был одет в черную куртку с белыми надписями на груди, черную толстовку с капюшоном и темно-синие штаны.

Всех, кому известно местонахождение мальчика, могут обращаться в ОП № 14 (356−42−14) или по телефону 02.

Как сообщалось ранее, в начале декабря в Златоусте нашли 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома в Свердловской области.

В правоохранительные органы первоначально обратилась мать подростка. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома в ночь с 6 на 7 декабря и теперь не выходит на связь, а ее телефон отключен.