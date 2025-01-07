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Что известно о землетрясении в Тибете

В ночь на 7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате происшествия зафиксированы разрушения, погибли минимум 32 человека.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.

О землетрясении в ночь на 7 января сообщила геологическая служба США. Изначально сообщалось, что его магнитуда составила 7, однако позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 7,1.

Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате происшествия зафиксированы разрушения.

CCTV сообщало о 9 погибших. Позднее Xinhua уточнило, что погибли 32 человека, 38 пострадали.

По данным геологической службы, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Толчки почувствовали жители Катманду.

Население эвакуируют из-за возможного возникновения повторных подземных толчков.

Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ.

В Непале ощущались толчки магнитудой около 7 баллов.

Посольство РФ в Непале не получало информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах.