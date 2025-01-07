Что известно о землетрясении в Тибете

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.
О землетрясении в ночь на 7 января сообщила геологическая служба США. Изначально сообщалось, что его магнитуда составила 7, однако позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате происшествия зафиксированы разрушения.
CCTV сообщало о 9 погибших. Позднее Xinhua уточнило, что погибли 32 человека, 38 пострадали.
По данным геологической службы, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Толчки почувствовали жители Катманду.
Население эвакуируют из-за возможного возникновения повторных подземных толчков.
Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ.
В Непале ощущались толчки магнитудой около 7 баллов.
Посольство РФ в Непале не получало информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах.