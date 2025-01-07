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Бразилия завершила анализ черных ящиков рухнувшего близ Актау самолета

Все данные отправили в Казахстан.

Источник: Globo Brazilia

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Бразилия завершила анализ черных ящиков рухнувшего близ Актау самолета, сообщает издание Globo.

Материал анализировали трое следователей из Бразилии, а также специалисты из Азербайджана и России.

Все данные отправили в Казахстан, который отвечает за анализ и расследование происшествия.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж.

Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировано.