АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Бразилия завершила анализ черных ящиков рухнувшего близ Актау самолета, сообщает издание Globo.
Материал анализировали трое следователей из Бразилии, а также специалисты из Азербайджана и России.
Все данные отправили в Казахстан, который отвечает за анализ и расследование происшествия.
Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж.
Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировано.