Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете, более 30 человек погибли

Серия мощных подземных толчков магнитудой до 7,1 сотрясла Тибет в ночь на 7 января, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения расположился в китайском округе Шигадзе вблизи границ с Непалом и Индией. Число жертв, по данным СМИ Поднебесной, колеблется от 32 до 36 человек.