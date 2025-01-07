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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете, более 30 человек погибли

Серия мощных подземных толчков магнитудой до 7,1 сотрясла Тибет в ночь на 7 января, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения расположился в китайском округе Шигадзе вблизи границ с Непалом и Индией. Число жертв, по данным СМИ Поднебесной, колеблется от 32 до 36 человек.

Источник: Life.ru

Землетрясение в Тибете. Видео © X / All India Radio News.

Стихия разрушила множество зданий, в зоне бедствия объявлена эвакуация населения. Спасательные службы развернули масштабные поисковые работы. Не исключены афтершоки.

«На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — сообщило посольство РФ в Непале.

Напомним, что незадолго до этого ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил об угрозе мощных толчков. По словам учёного, катаклизм может угрожать жизням почти 4 миллионов человек.