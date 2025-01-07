Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете, более 30 человек погибли

Землетрясение в Тибете. Видео © X / All India Radio News.
Стихия разрушила множество зданий, в зоне бедствия объявлена эвакуация населения. Спасательные службы развернули масштабные поисковые работы. Не исключены афтершоки.
«На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — сообщило посольство РФ в Непале.
Напомним, что незадолго до этого ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил об угрозе мощных толчков. По словам учёного, катаклизм может угрожать жизням почти 4 миллионов человек.