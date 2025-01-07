Избивший пенсионера на пешеходном переходе во Владивостоке агрессор отпущен домой

Ранее в социальных сетях были распространены записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие преступление. Во Владивостоке на улице Приходько неадекватный автомобилист напал на пенсионера, который, переходя дорогу по пешеходному переходу, случайно задел его машину.
Силовики от полиции до прокуратуры и Следкома занялись расследованием. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично включился в расследование уголовного дела по факту избиения пенсионера в дальневосточной столице. Подозреваемый мужчина-водитель Toyota Mark X был быстро найден. Агрессор принес свои публичные извинения избитому мужчине.
Ну, а сейчас избрана мера пресечения подозреваемому в хулиганстве и избиении пожилого мужчины. Суд установил подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца. Как информирует тг-канал краевой прокуратуры, надзорное ведомство с таким мягким решением не согласно и в ближайшее время намерено обжаловать постановление суда.