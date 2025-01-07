Избивший пенсионера на пешеходном переходе во Владивостоке агрессор отпущен домой

Ну, а сейчас избрана мера пресечения подозреваемому в хулиганстве и избиении пожилого мужчины. Суд установил подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца. Как информирует тг-канал краевой прокуратуры, надзорное ведомство с таким мягким решением не согласно и в ближайшее время намерено обжаловать постановление суда.