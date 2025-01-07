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При пожаре в Староуткинске погиб человек

Ночью 7 января в Староуткинске горел частный жилой дом.

В результате пожара погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, возгорание произошло на площади в 102 квадратных метра.

В борьбе с огнем приняли участие 11 специалистов и четыре единицы техники.

По данным дознавателя, в пострадавшем доме не было пожарного извещателя. Спасатели отмечают, что такой прибор полезен, так как реагирует на дым звуком и оповещает хозяина о беде.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге горел частный жилой дом на улице Просторной. В результате пожара на площади 20 квадратных метров пострадал один человек.

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