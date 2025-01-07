Число погибших при мощном землетрясении в Тибете увеличилось до 53

Землетрясение в Тибете. Видео © X / All India Radio News.
«По состоянию на 12.30 [7.30 по московскому времени] 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека» — указано в сообщении.
По данным агентства, число пострадавших также возросло — до 62 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. Сообщалось о более чем 30 погибших.