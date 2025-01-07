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Жителя Башкирии задержали за организацию нарколаборатории в гараже

Оперативники ФСБ по Башкирии накрыли нарколабораторию в Благовещенске.

Источник: Комсомольская правда

Накануне сотрудники УФСБ по Башкирии задержали 29-летнего жителя Благовещенска за организацию нарколаборатории. По данным пресс-службы управления, мужчина производил отраву у себя в гараже.

Как сообщили в УФСБ по Башкирии, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что неоднократно судимый житель Благовещенска наладил производство синтетических наркотиков в собственном гараже. Он купил необходимое оборудование, с помощью которого мог изготавливать до 10 кг запрещенных веществ в неделю. Распространять зелье он планировал с помощью тайников-закладок.

При задержании сотрудники УФСБ по Башкирии обнаружили у него в гараже более 2 кг наркотических средств, их стоимость оценивается примерно в 8 млн рублей. Еще 5 кг неизвестного вещества направили на экспертизу.

— Кировским районным судом Уфы организатору «нарколаборатории» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, а также иных лиц, вовлеченных в производство запрещенных веществ, — подчеркнули в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

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