Жителя Башкирии задержали за организацию нарколаборатории в гараже

Накануне сотрудники УФСБ по Башкирии задержали 29-летнего жителя Благовещенска за организацию нарколаборатории. По данным пресс-службы управления, мужчина производил отраву у себя в гараже.
Как сообщили в УФСБ по Башкирии, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что неоднократно судимый житель Благовещенска наладил производство синтетических наркотиков в собственном гараже. Он купил необходимое оборудование, с помощью которого мог изготавливать до 10 кг запрещенных веществ в неделю. Распространять зелье он планировал с помощью тайников-закладок.
При задержании сотрудники УФСБ по Башкирии обнаружили у него в гараже более 2 кг наркотических средств, их стоимость оценивается примерно в 8 млн рублей. Еще 5 кг неизвестного вещества направили на экспертизу.
— Кировским районным судом Уфы организатору «нарколаборатории» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, а также иных лиц, вовлеченных в производство запрещенных веществ, — подчеркнули в пресс-службе УФСБ по Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.