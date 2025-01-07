Жителя Башкирии задержали за организацию нарколаборатории в гараже

Как сообщили в УФСБ по Башкирии, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что неоднократно судимый житель Благовещенска наладил производство синтетических наркотиков в собственном гараже. Он купил необходимое оборудование, с помощью которого мог изготавливать до 10 кг запрещенных веществ в неделю. Распространять зелье он планировал с помощью тайников-закладок.