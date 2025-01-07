В Нижнем Новгороде таксист вышел на дорожные разборки с ножом в руке

Инцидент случился на проспекте Ленина, где мужчины устроили драку прямо на проезжей части, сообщает NN.RU.
Пострадавший решил сделать замечание таксисту, который подрезал его на дороге. Водитель такси остановился и вышел из машины. Сначала между ними завязался словесный спор, который быстро перерос в потасовку. Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором.
В ходе конфликта таксист начал грубить, а затем достал нож и нанес оппоненту удар в плечо. Пострадавший обратился в травмпункт, где ему наложили швы, после чего он написал заявление в полицию.