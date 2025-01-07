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В Нижнем Новгороде таксист вышел на дорожные разборки с ножом в руке

В Нижнем Новгороде произошел конфликт между двумя водителями.

Инцидент случился на проспекте Ленина, где мужчины устроили драку прямо на проезжей части, сообщает NN.RU.

Пострадавший решил сделать замечание таксисту, который подрезал его на дороге. Водитель такси остановился и вышел из машины. Сначала между ними завязался словесный спор, который быстро перерос в потасовку. Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором.

В ходе конфликта таксист начал грубить, а затем достал нож и нанес оппоненту удар в плечо. Пострадавший обратился в травмпункт, где ему наложили швы, после чего он написал заявление в полицию.