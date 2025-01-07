Суд конфисковал 18 наручных часов экс-главы Пензенской области

Измайловский суд Москвы 25 января 2024 года приговорил Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам колонии за получение и дачу взяток соответственно. Подсудимым также назначен штраф в размере более 450 млн рублей каждому, они лишены госнаград. Кроме того, Белозерцеву запретили занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. Позже Шпигеля освободили от отбывания наказания в колонии по состоянию здоровья.