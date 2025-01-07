Суд конфисковал 18 наручных часов экс-главы Пензенской области

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей», — сказано в документах.
Среди конфискованных у бывшего губернатора часов — два изделия марки Rolex, одно из которых оценивается в 4,5 млн, а другое — примерно в 2,5 млн рублей. Также суд передал в доход российского государства четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей бывшего главы Пензенской области.
Это имущество было обращено в пользу РФ после того, как суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве решили, что данные вещи были приобретены Белозерцевым на доходы, полученные преступным путем.
Ранее судебные приставы открыли 10 исполнительных производств в отношении Белозерцева о взыскании с него более 8,4 млрд рублей.
Измайловский суд Москвы 25 января 2024 года приговорил Белозерцева и экс-сенатора Бориса Шпигеля к 12 и 11 годам колонии за получение и дачу взяток соответственно. Подсудимым также назначен штраф в размере более 450 млн рублей каждому, они лишены госнаград. Кроме того, Белозерцеву запретили занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. Позже Шпигеля освободили от отбывания наказания в колонии по состоянию здоровья.