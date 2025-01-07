Московские ветврачи спасли съевшую клеенку лайку по кличке Шаман

«В тяжелом состоянии в Зеленоградскую ветклинику поступила карело-финская лайка, 13,7 года по кличке Конди-Шаман. Владелец заметил изменения в самочувствии пса четыре дня назад, предположил отправление, пытался лечить самостоятельно, но состояние только ухудшалось. В день обращения собаку приняла хирург Надежда Кузина, были выполнены рентген и УЗИ-диагностика. После проведения исследований предположили наличие инородного тела в ЖКТ, и Шаман отправился на операцию», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечается, пес благополучно перенес операцию.
«В процессе хирургического вмешательства врачи увидели причину тяжелого состояния собаки: в желудке действительно находилось инородное тело, из-за которого возникла непроходимость (позже стало понятно, что пес съел кусок клеенки или дерматина длиной более 50 см). Далее длинный тонкий фрагмент съеденного предмета прошел весь тонкий отдел кишечника и собрал его “гармошкой”. Шаман поступил на прием и на операцию в очень тяжелом состоянии, с признаками панкреатита и гастроэнтероколита, но перенес операцию благополучно, благодаря слаженной работе и заботе персонала Зеленоградской ветклиники», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что собака начала проявлять активность уже на четвертый день после операции, а через 10 дней Шаман уже отправился на природу со своим хозяином.