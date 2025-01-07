Московские ветврачи спасли съевшую клеенку лайку по кличке Шаман

«В процессе хирургического вмешательства врачи увидели причину тяжелого состояния собаки: в желудке действительно находилось инородное тело, из-за которого возникла непроходимость (позже стало понятно, что пес съел кусок клеенки или дерматина длиной более 50 см). Далее длинный тонкий фрагмент съеденного предмета прошел весь тонкий отдел кишечника и собрал его “гармошкой”. Шаман поступил на прием и на операцию в очень тяжелом состоянии, с признаками панкреатита и гастроэнтероколита, но перенес операцию благополучно, благодаря слаженной работе и заботе персонала Зеленоградской ветклиники», — добавили в пресс-службе.