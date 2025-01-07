Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тюменской области

По информации ведомства, пожар произошел около четырех часов утра по местному времени. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на общей площади 35 кв.м. К сожалению, в результате происшествия погибло два человека (личности устанавливаются)», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что к тушению возгорания были привлечены 14 сотрудников и четыре единицы техники.
Ранее в этот день два человека погибли и три пострадали в результате возгорания в доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на площади 30 кв. м.