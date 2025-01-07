Семеро казахстанцев пострадали в ДТП под Самарой

«Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе “Самара — Большая Черниговка” (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой Департамента ЧС».