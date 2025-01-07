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Семеро казахстанцев пострадали в ДТП под Самарой

Их доставили в больницы Уральска.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 янв — Sputnik. Семеро казахстанцев, в том числе двое детей, пострадали в ДТП под Самарой, сообщил Минздрав Казахстана.

«Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе “Самара — Большая Черниговка” (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой Департамента ЧС».

сообщает Минздрав

С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог и шесть фельдшеров.

«У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Рано утром пятеро взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в городскую многопрофильную больницу Уральска, двое детей в областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объем медицинской помощи, уточнили в Минздраве.