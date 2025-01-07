Эверест закрыли для туристов после землетрясения в Тибете

«В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри (в нем расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы — “Газета.Ru”) городского округа Шигадзе в 9:05 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10:00 7 января 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
Об открытии парка будет сообщено позднее.
Вершина Эвереста находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района.
Землетрясение произошло в Тибете утром 7 января. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Сейсмический центр Китая оценил ее в 6,8. Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета.
Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий, пострадали более 100 человек.