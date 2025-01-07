Бастрыкин заинтересовался живущими на лестнице тюменской многоэтажки мигрантами

«Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщают о том, что иностранные граждане обосновались между лестничными пролетами здания, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — отметили в СК РФ.
Отмечается, что следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Во втором случае будет дана оценка действиям сотрудников органов внутренних дел по осуществлению охраны общественного порядка и безопасности граждан.
Ранее в Тюмени подросток-мигрант сломал нос школьнику. По данным журналистов, нападавший на три года старше пострадавшего. По словам отца ученика, подросток-мигрант якобы позвал его на разговор и избил.