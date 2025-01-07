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18-летний выстрелил ракетницей в голову пенсионерке из Петербурга

Чудом выстрел пришелся мимо.

Полицейские Санкт-Петербурга разбираются с 18-летним учеником 11 класса, который выстрелил из ракетницы в пожилую женщину. Инцидент произошел накануне в доме на Купчинской улице.

Так, в коммунальной квартире произошла стычка школьника и 62-летней женщины. В пылу ссоры юноша взялся за ракетницу и направил ее в голову пенсионерки. Чудом выстрел не задел голову.

По данным 78.ru, в отношении хулигана составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также у парня изъят аэрозольный газовый пистолет.

Ранее мы сообщали, что пьяный дебошир разбил стекло на «Спасской» в Петербурге.