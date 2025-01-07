Подросток в Уфе ездил на машине с подложными номерами.

В Уфе к административной ответственности привлекли юного нарушителя-рецидивиста, которые ездил на машине с подложными номерами. Как сообщили в ГАИ столицы, несовершеннолетнего водителя за рулем ВАЗ 2110 остановили накануне на улице Гвардейской в Шакше.
Оказалось, что знаки не только были не от этого автомобиля, но и сняты с учета. Спустя несколько часов после эвакуации транспорта на штрафстоянку тот же подросток «отличился» уже на улице Советов, управляя «Ладной Грантой».
«В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку», — прокомментировали в ГАИ города.