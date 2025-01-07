По факту пожара в Кавалерово проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Установлено, что частный дом на улице Первомайской использовался в качестве диспетчерской службы такси ИП Дубровин. Ночью вторника, 7 января, в результате возгорания пострадала 46-летняя диспетчер. С собой на работу женщина взяла свою 17-летнюю дочь. Девочка погибла.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе проверки ведомство оценит законность размещения в жилом доме рабочего места для посуточных смен диспетчеров. По результатам, ведомство примет необходимый комплекс мер реагирования.
Напомним, сегодня, 7 января, в 4.30 ночи страшный пожар произошел в одном из частных домов поселка Кавалерово. Огонь унес жизнь 17-летней девушки. В результате возгорания также пострадала ее мать.