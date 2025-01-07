По факту пожара в Кавалерово проводится прокурорская проверка

Установлено, что частный дом на улице Первомайской использовался в качестве диспетчерской службы такси ИП Дубровин. Ночью вторника, 7 января, в результате возгорания пострадала 46-летняя диспетчер. С собой на работу женщина взяла свою 17-летнюю дочь. Девочка погибла.