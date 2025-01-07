Пермские спасатели помогли выйти из леса двум заблудившимся мужчинам

В Перми спасатели пришли на помощь двум заблудившимся в лесу мужчинам. Друзья на четвертый день празднования Нового года заплутали в лесном массиве микрорайона Крым.
Сообщение на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило ночью 4 января от одного из заплутавших друзей. Мужчина рассказал, что он вместе с другом заблудился в районе остановки «Банно-прачечный комбинат» в сторону микрорайона Крым.
Спасатели выехали к возможному месту происшествия. После недолгих поисков они обнаружили двух мужчин и вывели их из леса. Заблудившихся в лесу друзей передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Всего в период новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года группы оперативного реагирования Пермской ГСС выезжали на тревожные сообщения 55 раз. Спасатели пришли на помощь 12 жителям города, включая двух детей.
«В новогоднюю ночь спасатели группы оперативного реагирования № 12 обеспечивали безопасность во время празднования Нового года на городской эспланаде Перми», — дополнили пермские спасатели.
В Пермской службе спасения жителей города призывают быть внимательными во время прогулок в лесу. Низкие температуры, скользкие поверхности, ограниченная видимость и опасность встречи с дикими животными могут создать угрозу здоровью и безопасности.
Спасатели рекомендуют воздержаться от длительных лесных прогулок и выбирать более безопасные места для отдыха на свежем воздухе.