Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая

Как рассказали SHOT туристы, отдыхающие сейчас на Гоа, они заболели уже на второй день после прилёта в Индию. Из симптомов: сильный кашель, температура в районе 38 и озноб. По их словам, сейчас в отелях действительно много туристов с кашлем. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса лечатся крайне сомнительным способом — антибиотиками, которые свободно продают в индийских аптеках.