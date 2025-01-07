Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая

Как рассказали SHOT туристы, отдыхающие сейчас на Гоа, они заболели уже на второй день после прилёта в Индию. Из симптомов: сильный кашель, температура в районе 38 и озноб. По их словам, сейчас в отелях действительно много туристов с кашлем. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса лечатся крайне сомнительным способом — антибиотиками, которые свободно продают в индийских аптеках.
В Китае, по словам туристов, в основном болеют дети, именно в детских больницах наибольший ажиотаж. Пока китайские власти из-за вспышки ничего не закрывают и каких-либо ограничений не вводят, но местных в масках на улицах становится больше.
Метапневмовирус человека — вирус не новый, он циркулирует в разных странах в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. В России тесты для его выявления существуют с 2010 года. Где их сделать — сейчас один из самых популярных интернет-запросов среди россиян.
Случаи метапневмовируса на сегодняшний день зафиксированы в Китае, Индии, Казахстане, Кыргызстане и ещё ряде стран. В индийском Бангалоре HMPV, например, заразились два младенца — трёхмесячная девочка и восьмимесячный мальчик. Их привезли в больницу с лихорадкой и одышкой. Тесты дали положительный результат на метапневмовирус. Жизни детей угрозы нет.