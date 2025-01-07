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Два человека погибли на пожаре в Аксайском районе в рождественскую ночь

Погибли 22-летний парень и 64-летняя женщина.

Источник: Соцсети

В Аксайском районе в ночь на 7 января при пожаре погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла около 2:50 на улице Обсерваторной. В жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. Огонь охватил 250 кв. м. На место вызвали спасателей. Огнеборцы спасли четверых человек, ещё 70 жильцов были эвакуированы.

Однако в результате ЧП погибли 22-летний парень и 64-летняя женщина. Их тела нашли во время тушения.

Пожар ликвидировали около 6:55 утра. Обстоятельства трагедии выясняются.

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