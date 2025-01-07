Два человека погибли на пожаре в Аксайском районе в рождественскую ночь

В Аксайском районе в ночь на 7 января при пожаре погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла около 2:50 на улице Обсерваторной. В жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. Огонь охватил 250 кв. м. На место вызвали спасателей. Огнеборцы спасли четверых человек, ещё 70 жильцов были эвакуированы.