Женщина пострадала из-за свечи в Ангарске

Серьезный пожар произошел на третьем этаже многоэтажки в 93 квартале Ангарска. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, хозяйка ночью зажгла свечу и оставила ее без присмотра.
— Самостоятельно покинуть помещение 76-летняя женщина не смогла. С отравлением угарным газом она доставлена в больницу, — поделились в ведомстве.
Пожарными было спасено шесть человек. Пламя бушевало на пяти квадратах. Его тушили 17 специалистов и четыре машины спецтехники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутской области произошло 14 пожаров. Чрезвычайные ситуации не были допущены.