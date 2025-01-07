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Женщина пострадала из-за свечи в Ангарске

На третьем этаже многоэтажки загорелась квартира.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезный пожар произошел на третьем этаже многоэтажки в 93 квартале Ангарска. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, хозяйка ночью зажгла свечу и оставила ее без присмотра.

— Самостоятельно покинуть помещение 76-летняя женщина не смогла. С отравлением угарным газом она доставлена в больницу, — поделились в ведомстве.

Пожарными было спасено шесть человек. Пламя бушевало на пяти квадратах. Его тушили 17 специалистов и четыре машины спецтехники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутской области произошло 14 пожаров. Чрезвычайные ситуации не были допущены.