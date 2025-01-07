ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета

Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел. Из экипажа остались живы три человека. В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву.