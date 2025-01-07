ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета

«Процесс извлечения, сбора и проверки данных из обоих черных ящиков завершен», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что центр уже направил результаты расследования в соответствующие органы Казахстана.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело. Казахстан привлек 17 международных экспертов для расследования крушения.
Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел. Из экипажа остались живы три человека. В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию с черными ящиками 29 декабря. Уточнялось, что вместе со следователями CENIPA в расшифровке примут участие девять иностранных технических специалистов: трое из Казахстана, трое из Азербайджана и трое из России. Предварительные результаты расследования крушения самолета будут обнародованы в течение 30 дней.