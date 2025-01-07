В центре Уфы произошла массовая драка

Как сообщают в UTV со ссылкой на видео, присланное очевидцами, драка произошла на перекрестке улиц Коммунистической и Карла Маркса. Собравшиеся мужчины сначала ругались, выражая свое недовольство противоположной стороной словесно. Затем в ход пошли кулаки. Когда драка закончилась, мужчины разъехались на машинах. Вслед им полетели биты и стаканы.