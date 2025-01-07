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В центре Уфы произошла массовая драка

МВД по Башкирии начало проверку по факту побоища нескольких десятков человек.

В центре Уфы произошла массовая драка. МВД по Башкирии начало проверку по факту побоища нескольких десятков человек.

Как сообщают в UTV со ссылкой на видео, присланное очевидцами, драка произошла на перекрестке улиц Коммунистической и Карла Маркса. Собравшиеся мужчины сначала ругались, выражая свое недовольство противоположной стороной словесно. Затем в ход пошли кулаки. Когда драка закончилась, мужчины разъехались на машинах. Вслед им полетели биты и стаканы.

Известно, что на место драки приезжали сотрудники Росгвардии.