Жильцы многоэтажки в Тюмени бьют тревогу из-за поселившихся на лестнице мигрантов

«Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту выявления нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Там мигранты обосновались между лестничными пролётами, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что жильцы многоэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ пожаловались Ura.ru на мигрантов, которые обосновались на лестничных клетках. Иностранцы живут между этажами. Они спят на лестничной клетке и там же испражняются.
Напомним, что уже 5 февраля в России вступит в силу новый закон о мигрантах. Должностные лица МВД РФ будут уполномочены самостоятельно принимать решение о необходимости административного выдворения мигрантов из страны за ряд правонарушений.