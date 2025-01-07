Суд конфисковал у экс-главы Пензенской области коллекцию ружей на 4,5 млн рублей

Напомним, что в марте 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревался в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Во время обысков в его доме было найдено 360 миллионов рублей наличными. В рамках этого дела были задержаны известный фармацевтический магнат и бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё трое соучастников. 22 марта 2021 года суд принял решение об аресте губернатора, а президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Белозерцев находился на посту главы региона с 2015 по 2021 год.