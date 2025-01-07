В жестком ДТП на КАД погиб человек. Еще четверо пострадали

На КАД Петербурга после Пулковского шоссе перед съездом на Витебский проспект произошла серьезная авария. Кадры с места происшествия показывают, что столкновение было крайне мощным, поскольку обломки автомобилей разбросаны по всей трассе. Очевидцы, стремясь оказать первую помощь пострадавшим, выходили из своих машин прямо на проезжую часть.