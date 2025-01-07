В Краснокамске при пожаре погибли два человека

По предварительным данным, утром 7 января в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на проспекте Комсомольский в Краснокамске, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины и мужчина в бессознательном состоянии. Позже он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.