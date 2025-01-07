Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области

25 человек, в том числе 17 детей, эвакуировали сотрудники МЧС из горящей бани в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пожар случился в поселке Караоткель Целиноградского района, где в двухэтажном здании общественной бани загорелась деревянная обшивка в парильном помещении.

«Прибывшие на место вызова огнеборцы по лестничному маршу эвакуировали 25 человек, из них 17 детей, а также вынесли три газовых баллона», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.

5 января 2025 года сотрудники МЧС предотвратили взрыв во время пожара в Щучинске Акмолинской области. Из горящей хозяйственной постройки на территории частного дома вынесли два газовых баллона.

пожары