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Пожар в Приморье унёс жизнь девушки-подростка

В результате пожара в приморском селе Кавалерово погибла девушка-подросток. Мать девочки пострадала, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«Седьмого января в 4:30 (21:00 мск) в посёлке Кавалерово произошло возгорание частного дома, в результате которого погибла 17-летняя девушка, тело подростка было обнаружено в ходе тушения пожара. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала мать погибшей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пламя бушевало на площади 90 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства случившегося.

Недавно пожар охватил двухкомнатную квартиру в доме на улице Белы Куна в Петербурге в ночь на 7 января. Пламя распространилось площадь 30 квадратных метров. В результате трагедии погибли два человека.