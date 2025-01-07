Пожар в Приморье унёс жизнь девушки-подростка

«Седьмого января в 4:30 (21:00 мск) в посёлке Кавалерово произошло возгорание частного дома, в результате которого погибла 17-летняя девушка, тело подростка было обнаружено в ходе тушения пожара. Кроме того, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала мать погибшей», — говорится в сообщении.