В Петрозаводске завели дело после взрыва газа в многоэтажном доме

«Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Карелии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями и криминалистами СК произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев происшествия», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, на 4-м этаже дома № 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате происшествия пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. «В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.
По информации МЧС, в доме 56 квартир, зарегистрировано 102 человека, в том числе 17 детей. По желанию часть жильцов дома разместили в помещениях маневренного фонда.