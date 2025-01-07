В Петрозаводске завели дело после взрыва газа в многоэтажном доме

По данным пресс-службы, на 4-м этаже дома № 19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением межквартирной стены. В результате происшествия пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. «В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.