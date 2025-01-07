Житель Минска избил незнакомых мужчин молотком, вообразив себя милиционером

В сообщении говорится, что поздним вечером 38-летний фигурант возвращался с подработки, где помогал строить дом. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, так как вместе со своими приятелями на троих распил две бутылки водки. Когда мужчины проходили мимо жилых домов, расположенных на улице Лынькова, то обвиняемый заметил двух незнакомых мужчин 24 и 36 лет, которые сидели на лавке. Он попросил у них закурить, завязался разговор.