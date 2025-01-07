Житель Минска избил незнакомых мужчин молотком, вообразив себя милиционером. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
В сообщении говорится, что поздним вечером 38-летний фигурант возвращался с подработки, где помогал строить дом. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, так как вместе со своими приятелями на троих распил две бутылки водки. Когда мужчины проходили мимо жилых домов, расположенных на улице Лынькова, то обвиняемый заметил двух незнакомых мужчин 24 и 36 лет, которые сидели на лавке. Он попросил у них закурить, завязался разговор.
В какой-то момент фигурант достал из кармана молоток и начал объяснять, как именно им можно защититься. Затем спокойным тоном он приказал мужчинам встать на колени, завести руки за головы. Они подчинились, однако один из мужчин выставил перед собой руки. Это разозлило минчанина, и он нанес молотком не менее семи ударов по голове, телу.
После этого обвиняемый сказал мужчинам подойти к скамейке и, держа руки в том же положении, наклониться к ней. Затем он нанес еще три удара молотком тому же пострадавшему, разбив голову, и начал требовать дать ему мобильный телефон. Словил момент, избитый житель Минска смог убежать, но в скором времени вернулся забрать оставленный около скамейки рюкзак.
Говорится, что знакомый мужчины продолжал и далее общаться с фигурантом, который воображал, что является милиционером, словившим педофила. Кроме того, злоумышленник делал вид, что общается с полковником по воображаемой рации. Затем он нанес второму мужчине три удара молотком по голове и рукам. После этого обвиняемый сам позвонил в милицию, сказав о том, что задержал закладчика.
«Приехавшему наряду потерпевший рассказал, что произошло на самом деле», — сказано в сообщении.
В отношении минчанина было заведено уголовное дело. Он полностью признал свою вину, однако обстоятельства совершения преступления помнил смутно, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Говорится, что фигурант наносил удары молотком не со всей силы и серьезных телесных повреждений мужчины не получили.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что минчанин семь раз привлекался к уголовной ответственности. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. По его словам, мужчина отказался от дачи показаний. Представитель прокуратуры добавил, что, согласно заключению экспертов, житель Минска нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.
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