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IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Безопасные пароли должны состоять из 12−16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

Источник: Freepik

«Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация — 12−16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10−20 минут и придумайте 10−12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице», — сказал он.

Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации.

Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли.

«Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского — Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор», — заключил эксперт.

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