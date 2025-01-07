IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

«Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского — Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор», — заключил эксперт.