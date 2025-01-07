IT-специалист рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

«Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация — 12−16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10−20 минут и придумайте 10−12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице», — сказал он.
Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации.
Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли.
«Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского — Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор», — заключил эксперт.