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В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Петрозаводске после того, как в одном из домов произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, жильцов эвакуировали, сообщил в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

Источник: Reuters

«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали», — говорится в сообщении.

По словам Парфенчикова, восемь жильцов дома находятся в двух городских общежитиях, им предоставят круглосуточное питание. Остальные решили остаться у родственников и знакомых, им помогли туда добраться. Специалисты строительного надзора проводят обследование дома, чтобы принять решение о его возможной дальнейшей эксплуатации.