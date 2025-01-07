В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали», — говорится в сообщении.
По словам Парфенчикова, восемь жильцов дома находятся в двух городских общежитиях, им предоставят круглосуточное питание. Остальные решили остаться у родственников и знакомых, им помогли туда добраться. Специалисты строительного надзора проводят обследование дома, чтобы принять решение о его возможной дальнейшей эксплуатации.