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Да что же так не везет: водитель попал в двойное ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошло двойное ДТП с одной машиной.

Источник: Соцсети

Водитель Toyota Prius стоял на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. В него врезалось авто, при этом до этого момента владелец «Приуса» уже оформлял ДТП, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По информации аварийных комиссаров, в рулевого «Приуса» врезался неизвестный и скрылся с места происшествия. Пострадавшей стороне пришлось сделать вынужденную остановку и дожидаться специалистов для составления протокола. Однако скучать точно не пришлось.

Через какое-то время в «Приус» снова врезались — на сей раз это был водитель Toyota Aqua. При этом виновника аварии и его пассажира госпитализировали медики. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Кадры с места происшествия есть в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала о массовом ДТП с пассажирским автобусом.