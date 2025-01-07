Да что же так не везет: водитель попал в двойное ДТП во Владивостоке

Водитель Toyota Prius стоял на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. В него врезалось авто, при этом до этого момента владелец «Приуса» уже оформлял ДТП, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации аварийных комиссаров, в рулевого «Приуса» врезался неизвестный и скрылся с места происшествия. Пострадавшей стороне пришлось сделать вынужденную остановку и дожидаться специалистов для составления протокола. Однако скучать точно не пришлось.
Через какое-то время в «Приус» снова врезались — на сей раз это был водитель Toyota Aqua. При этом виновника аварии и его пассажира госпитализировали медики. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Кадры с места происшествия есть в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала о массовом ДТП с пассажирским автобусом.