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ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 8 снарядами «натовского» калибра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Источник: Life.ru

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:15 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 06:50 — населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — указано в сообщении.

Вместе с тем ВСУ по Никитовскому району выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра.

А ранее Life.ru писал, что в Горловке в ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. В результате атаки пострадала женщина, её госпитализировали.