Ребенок получил травму из-за падения наледи с крыши в Самаре, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Это произошло 6 января примерно в 15:45. Мальчик с папой выходил из подъезда, на голову несовершеннолетнего упала наледь. С травмой головы его отвезли в медучреждение.
«Прокуратурой Советского района г. Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией “ГЭК” требований законодательства, регулирующего порядок благоустройства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.